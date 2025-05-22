Трамп во время встречи с Рамапосой назвал корреспондента NBC придурком и идиотом из-за вопроса о самолете из Катара

Глава США негативно отреагировал на вопрос от NBS News по поводу нового "бота номер один".

Американский президент-республиканец Дональд Трамп во время рабочей встречи с южноафриканским коллегой Сирилом Рамапосой назвал корреспондента местного телеканала NBC News придурком и идиотом. Соответствующее заявление глава государства сделал публично, отвечая на вопросы СМИ в вашингтонской администрации. В ходе мероприятия принимающая сторона показала высокопоставленному гостю видеозаписи и фотоматериалы об убийствах и других преступлениях, совершенных против белого населения в ЮАР. После презентации политик спросил присутствовавших корреспондентов о том, есть ли у них вопросы. В этот момент сотрудник NBC Питер Александер предложил ему прокомментировать передачу ВВС США правительством Катара самолета, который должен стать новым "бортом номер один". Дональд Трамп поинтересовался, какое отношение эта ситуация имеет к сегодняшнему мероприятию. По его словам, NBC пытается уйти от темы. Лидер Белого дома назвали задавшего вопрос журналиста "ужасным репортером".

Это то, о чем говорит этот идиот после того, как он увидел, что погибли тысячи людей. А это очень серьезная ситуация. И если бы у нас были настоящие новости, настоящая пресса или медиа, которых у нас нет, потому что они не хотят говорить об этом, потому что все они такие же парни, как этот идиот. Но если бы у нас была настоящая пресса, это было бы разоблачено. Дональд Трамп, глава США

Дональд Трамп отметил, что если бы СМИ не были такими лживыми, как телеканал NBC, который, по словам президента США, "является лживым медиа, одним из худших. ABC, NBC и CBS", то сейчас бы в Овальном кабинете стояли настоящие репортеры, которые освещали бы происходящие перед ними события.

Трамп назвал исключение России из "Большой восьмерки" ошибкой.

Фото и видео: Белый дом