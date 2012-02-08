Глава США прокомментировал переговоры, которые сегодня должна состояться в Стамбуле между российской и украинской делегациями.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп сказал, что не ожидал присутствия российского коллеги Владимира Путина на мирных переговорах по Украине в Стамбуле. Соответствующее заявление глава государства сделал во время своего ближневосточного турне, посещая с официальным визитом Катар. Иностранный политик отметил журналистам, что если потребуется, то он готов приехать в Турцию 16 марта. Ранее он говорил о том, что допускает вероятность встречи с лидером Кремля, если это поможет положить конец региональному конфликту между Москвой и Киевом.

Я не ожидал участия. Я даже сказал: зачем ему ехать, если я не еду? Дональд Трамп, глава США

Напомним, что Владимир Путин ранее предложил киевскому режиму возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил т ого, что в ходе соответствующих дискуссий стороны конфликта смогут выйти на соглашение о режиме прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, наша страна настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования с соседями.

Трамп не исключил личного контакта с Си Цзиньпином.

Фото и видео: Telegram / Хайлайт