Трамп не исключил личного контакта с Си Цзиньпином

Глава США рассказал о ходе переговоров о заключении с Китаем торгового соглашения.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп не исключил возможности личного контакта с председателем КНР Си Цзиньпином ради финализации торговой сделки между странами. Соответствующее заявление иностранный политик сделал в интервью для местного телеканала FOX News. В рамках новостной программы высокопоставленный гость из вашингтонской администрации усомнился в необходимости подобного шага.

Я могу увидеть такое развитие ситуации. Не уверен, что это будет необходимо. Дональд Трамп, глава США

По результатам рабочих встреч американской и китайской делегаций, состоявшихся в минувшие выходные, Вашингтоном и Пекином были выработаны соглашение на 90 дней и рамки "очень сильной сделки". Специалисты с обеих сторон заметили, что власти движутся к постоянной договоренности. По словам лидера Белого дома, частью сделки с руководством из КНР будет требование об обеспечении доступа американских товаров на китайский внутренний рынок и открытии этой азиатской страны для американской безнес-индустрии.

Трамп заявил, что "Оземпик" не работает.

Фото и видео: YouTube / Fox News