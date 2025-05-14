Трамп заявил, что "Оземпик" не работает для похудения

Дональд Трамп указал, что лекарство от диабета в 15 раз дешевле в Великобритании, чем в США.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп заявил, что не считает эффективным препарат от диабета "Оземпик", который стал популярным средством от лишнего веса. Соответствующее заявление иностранный политик сделал в интервью для местного телеканала FOX News.

У меня есть друг, очень умный, очень богатый, но у него есть большая проблема, у него серьезный избыток веса. Он покупал в Лондоне что-то, наверное, "Оземпик". Укол для жирдяев, как я его называю. Я не думаю, что лекарство работает, если честно, но ему хотя бы на душе приятней. Дональд Трамп, глава США

Лидер Белого дома отметил, что его неназванный друг точно узнает себя в рассказе, а еще тот переживает, что президент США выдаст его имя, однако американский лидер пообещал публично не делать этого. Дональд Трамп добавил новостной программе, что медицинский препарат в Лондоне, где была совершена покупка, стоил для клиента в 15 раз дешевле, чем то же лекарство на территории США.

Трамп назвал дураками критикующих его за принятие в дар премиального Boeing.

Фото и видео: YouTube / Fox News

