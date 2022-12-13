Дагестанский футболист "Манчестер Сити" бросил соперника на прогиб

Он объяснил поступок тем, что игрок из другой команды вывел его из себя.

Дагестанский футболист академии "Манчестер Сити" Мухаммад Ибрагимов бросил соперника на прогиб. Игрок выложил ролик с бросков в своих соцсетях.

Инцидент произошел во время одного из матчей команды, собранной из футболистов до 11 лет. После небольшого столкновения у бровки Ибрагимов обхватил соперника руками за пояс и перебросил через спину. Он объяснил поступок тем, что игрок из другой команды вывел его из себя.

Ранее мы сообщали, что "Лестер" вылетел из АПЛ спустя семь лет после чемпионства.

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