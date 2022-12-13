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Дагестанский футболист "Манчестер Сити" бросил соперника на прогиб

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Он объяснил поступок тем, что игрок из другой команды вывел его из себя.

Дагестанский футболист академии "Манчестер Сити" Мухаммад Ибрагимов бросил соперника на прогиб. Игрок выложил ролик с бросков в своих соцсетях.

Инцидент произошел во время одного из матчей команды, собранной из футболистов до 11 лет. После небольшого столкновения у бровки Ибрагимов обхватил соперника руками за пояс и перебросил через спину. Он объяснил поступок тем, что игрок из другой команды вывел его из себя.

Ранее мы сообщали, что "Лестер" вылетел из АПЛ спустя семь лет после чемпионства.

Видео: Telegram / Мутко против

Теги: академия, бросок, фк манчестер сити, футболист
Категории: Лента новостей, Спорт, Футбол в России и Европе,

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