"Лестер" вылетел из АПЛ спустя семь лет после чемпионства

Команда набрала 34 очка и заняла 18-е место.

Футбольный клуб "Лестер" вылетел из английской Премьер-лиги по итогам сезона 2022/23. В матче 38-го тура чемпионата команда обыграла "Вест Хэм" со счетом 2:1.

По итогам сезона "Лестер" набрал 34 очка и занял 18-е место. Команда не смогла обойти "Эвертон", который набрал 36 очков и благодаря победе над "Борнмутом" остался на 17-м месте и остался в высшем дивизионе.

Напомним, в сезоне 2015/16 "Лестер" стал чемпионом Англии. Спустя пять лет команда выиграла Кубок и Суперкубок Англии.

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Видео: YouTube / Optus Sport