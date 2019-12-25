Экс-игрок "Зенита" объяснил, почему не уехал в АПЛ

По его словам, он не хотел уезжать из России.

Бывший полузащитник "Зенита" и сборной России по футболу Владимир Быстров объяснил, почему не уехал в Английскую Премьер-лигу. Его слова приводит "РБ Спорт".

Быстров подтвердил, что во время его карьеры были предложения от клубов из Англии. Экс-футболист отметил, что не хотел уезжать из России, поскольку очень любит свою страну.

Куда-то ехать, остаться без рыбалки, без друзей и родственников было невозможно. Владимир Быстров, экс-полузащитник "Зенита".

В составе "Зенита" Владимир Быстров стал двукратным чемпионом России и обладателем кубка России.

Ранее мы сообщали, что Вендел пропустит ближайшие матчи "Зенита" из-за травмы.

Фото: fc-zenit.ru