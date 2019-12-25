Вендел пропустит ближайшие матчи "Зенита" из-за травмы

Полузащитник не смог доиграть встречу с "Пари НН".

Полузащитник "Зенита" Вендел пропустит ближайшие матчи команды из-за травмы. Об этом заявил главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак на пресс-конференции.

В матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) "Зенит" обыграл "Пари НН" со счетом 2:1. Вендел покинул поле на 57-й минуте. Семак не уточнил конкретный характер травмы бразильского футболиста, но отметил, что для команды это большая потеря.

Вендел играет в "Зените" с 2020 года. В составе сине-бело-голубых полузащитник стал четырехкратным чемпионом России. В нынешнем сезоне он провел за клуб 27 матчей во всех турнирах и забил два гола. "Зенит" идет на втором месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 57 очков в 27 играх.

Ранее мы сообщали, что "Зенит" сыграет домашний матч сезона в ретроформе.

Фото: fc-zenit.ru