"Зенит" сыграет домашний матч сезона в ретроформе

Форма разработана в честь столетия клуба.

Петербургский футбольный клуб "Зенит" презентовал специальную ретроформу, созданную к столетнему юбилею команды. Как сообщила пресс-служба клуба, уникальный дизайн объединил элементы разных эпох: продольная полоса отсылает к "Сталинцу" — первому названию клуба, воротник выполнен в стиле 1950-60-х годов, а классическая клубная стрелка воспроизводит вариант, использовавшийся до конца 1970-х.

Основной комплект для полевых игроков сочетает насыщенный синий, белый и небесно-голубой цвета, тогда как вратарская форма выполнена в черной гамме с контрастным воротником и белыми вставками на рукавах. Особое внимание при создании экипировки уделили традиционной клубной стрелке, которая, по словам представителей клуба, "расположена у сердца, там, где ей и положено быть".

В этой форме команда сыграет 24 мая на "Газпром Арене" в заключительном домашнем матче сезона РПЛ против "Ахмата", а на следующий день, 25 мая, в таком же комплекте легенды "Зенита" выйдут на поле в юбилейном матче. Оба мероприятия ожидаются при полных трибунах - билеты были раскуплены в первые дни продаж.

Ранее Piter.TV сообщал, что ответный матч ЦСКА — Зенит пройдет 14 мая.

Фото: ВКонтакте / ФК "Зенит"