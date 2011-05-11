Ответный матч ЦСКА — Зенит пройдет 14 мая

РФС утвердил календарь матчей финала Кубка России и ответной встречи финала Пути РПЛ.

14 мая в 19:30 мск московский ЦСКА примет петербургский "Зенит" в ответном матче финала пути РПЛ Кубка России. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале турнира.

В первой встрече, состоявшейся 30 апреля в Санкт-Петербурге, "Зенит" одержал уверенную победу со счетом 2:0. Теперь армейцам предстоит сложная задача по отыгрышу в гостевом матче.

Параллельно 15 мая в 20:00 мск в финале пути регионов московский "Спартак" сыграет с "Ростовом".

Суперфинал Кубка России, в котором сойдутся победители двух путей, состоится 1 июня на столичном стадионе "Лужники". Напомним, действующим обладателем престижного трофея является петербургский "Зенит", который будет защищать свой титул.

Ранее Piter.TV сообщал, что "Зенит" обошел ЦСКА 2:0 в финале Кубка России.

Фото: ВКонтакте / ФК "Зенит"