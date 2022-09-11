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"Зенит" обошел ЦСКА 2:0 в финале Кубка России

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Счет на 17-й минуте игры открыл Саша Зделар.

Финал Кубка России. "Зенит", обыграв ФК "Ростов" со счетом 2:0, вышел к завершению чемпионата РПЛ. Вечером 30-го апреля петербургская команда встретилась с ЦСКА на "Газпром Арене".

Первый мяч забил Саша Зделар на 17-й минуте игры. Второй гол в пользу "Зенита" мог заработать Андрей Мостовой, но мяч не засчитали.

Следующий гол, реализовав пенальти, во втором тайме забил Андрей Мостовой.

Ранее мы рассказывали, что Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Мадриде. Россиянин обыграл в четвертом круге американца Накашима.

Видео: Telegram / Футбольный клуб "Зенит"

Теги: газпром арена, зенит, кубок россии, рпл, цска
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб, Спорт, Футбол в России и Европе,

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