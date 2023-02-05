"Зенит" обошел "Ростов" 2:0 в матче РПЛ

Петербургский клуб выходит в финал FONBET Кубка России.

В Северной столице на "Газпром Арене" состоялся матч Премьер-Лиги "Зенит" – "Ростов". Петербургский клуб победил со счетом 2:0 и таким образом вышел в финал РПЛ FONBET Кубка России.

В первом тайме мяч с подачи Александра Соболева попал в ворота ростовчан, однако гол не зачли.

Счет был открыт во втором тайме. Мяч забил Соболев. Второй гол забил Матео Кассьерра.

После победы над "Краснодаром" петербургские футболисты почти сравнялись с краснодарским клубом в турнирной таблице. Победа над "Ростовом" увеличила шансы на выход в финал.

Ранее на Piter.TV: Александр Ерохин: "Зениту" реально обогнать "Краснодар" и выиграть РПЛ. Полузащитник рассказал об ощущениях после филигранной победы над краснодарским клубом.

Мы также писали о том, что Густаво Мантуан может покинуть "Зенит". 23-летний игрок рассматривает вариант с возвращением в Бразилию. Агенты Мантуана планируют отправить своего клиента в годичную аренду. Его контракт с петербургским клубом рассчитан до лета 2027 года.

Видео: Telegram / Футбольный клуб "Зенит"