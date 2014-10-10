Александр Ерохин: "Зениту" реально обогнать "Краснодар" и выиграть РПЛ

Полузащитник рассказал об ощущениях после филигранной победы над краснодарским клубом.

В Северной столице отгремел матч "Зенит – "Краснодар" со счетом 4:1 в пользу петербургской команды. Полузащитник Александр Ерохин в эфире Радио "КП-Петербург" рассказал о прошедшем матче и о том, как клуб готовится к новым играм.

Отвечая на вопрос об эффекте от последней победы (в матче против "Краснодара"), футболист отметил, что команда остается в фокусе, готовясь к еще предстоящим играм.

Мы остаемся в гонке за чемпионство, и, конечно же, хочется добиться цели, которая перед нами стояла в начале сезона - золотые медали. Все были сконцентрированы на этом, и это было видно по игре. Даже когда мы пропустили гол, команда правильно на это отреагировала, завелась, побежала атаковать и прессинговать. Наша игра после 20-й минуты была именно такой, какую тренерский штаб хочет видеть от нас. И болельщики тоже ждут от нас красивой игры. В воскресенье это получилось. Александр Ерохин, российский футболист

Сам Ерохин на поле против "Краснодара" не вышел, однако же был готов и активно разминался. Он отметил, что сидящие в запасе игроки также всегда сконцентрированы.

Если есть 5, 15, 30 или 90 минут игрового времени, то каждый выложится на максимум за это время. И там, кстати, ребята, которые появились в самой концовке, организовали гол, и этот гол действительно важен. Теперь при равенстве очков с "Краснодаром" у нас будет небольшое преимущество. Александр Ерохин, российский футболист

Андрей Мостовой стал лучшим игроком по результатам матча. В последнее время футболист очень сильно выделяется. Говоря об успехах товарища по команде, Ерохин отметил, что Мостовой сам по себе хороший игрок, но не стоит преуменьшать заслуги целой команды.

Андрей в принципе сильный футболист. У него есть и скорость, и видение ситуации, он умеет забить в нужный момент. Когда команда играет вперед, играет быстро, агрессивно, когда все стремятся открываться под партнера, помогать друг другу и в обороне, и в атаке, тогда у всех получается играть хорошо. Когда команда в целом показывает хороший футбол, то и каждый игрок в отдельности выглядит ярко. Александр Ерохин, российский футболист

Болельщикам запомнился гол Луиса Энрике и необычный дриблинг футболиста. Комментируя навыки нападающего, Александр подчеркнул и другие его достоинства.

Дриблинг - его сильнейшая сторона. Он очень хорош в этом. Однако добавьте к дриблингу еще скорость, атлетизм. Вместе эти качества хорошо дополняют друг друга. Если он один на один с защитником и есть пространство, то он проявляет свои лучшие качества. Да, он очень хорош в этом. Александр Ерохин, российский футболист

Фото: Telegram / Футбольный клуб "Зенит"