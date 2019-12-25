Густаво Мантуан может покинуть "Зенит"

Игрок рассматривает вариант с возвращением в Бразилию.

Полузащитник "Зенита" Густаво Мантуан может покинуть. Об этом сообщил журналист Марко Белло в своих социальных сетях.

По информации источника, 23-летний игрок рассматривает вариант с возвращением в Бразилию. Агенты Мантуана планируют отправить своего клиента в годичную аренду. Его контракт с петербургским клубом рассчитан до лета 2027 года.

Напомним, Густаво Мантуан играет в "Зените" с 2022 года. В нынешнем сезоне полузащитник провел за сине-бело-голубых 30 матчей во всех турнирах и забил четыре гола.

Ранее мы сообщали, что "Зенит" проведет матч легенд в честь 100-летия клуба.

Фото: fc-zenit.ru