"Зенит" проведет матч легенд в честь 100-летия клуба

Мероприятие пройдет 25 мая на стадионе "Газпром Арена".

Футбольный клуб "Зенит" проведет матч легенд в честь своего 100-летия. Об этом сообщили в пресс-службе сине-бело-голубых.

Мероприятие пройдет 25 мая на стадионе "Газпром Арена" в Петербурге. Матч состоится в 14:00. Среди экс-футболистов "Зенита" в нем примут участие Андрей Аршавин, Александр Кержаков, Анатолий Тимощук, Доменико Кришито, Николас Ломбертс и другие. Полный список гостей станет известен позже.

В нынешнем сезоне чемпионата России "Зенит" идет на втором месте в турнирной таблице, набрав 46 очков в 22 матчах, и отстает от лидирующего "Краснодара" на три балла.

Ранее мы сообщали, что Аршавин получил тренерскую лицензию УЕФА категории А.

Фото: fc-zenit.ru