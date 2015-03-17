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Аршавин получил тренерскую лицензию УЕФА категории А
Сегодня, 13:26
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Аршавин получил тренерскую лицензию УЕФА категории А

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Он может работать помощником главного тренера в командах РПЛ и Первой лиги.

Бывший футболист "Зенита" Андрей Аршавин получил тренерскую лицензию УЕФА категории А. Об этом он рассказал в социальных сетях.

43-летний экс-игрок окончил обучение на тренера. Теперь Аршавин может работать помощником главного тренера в командах Российкой премьер-лиги (РПЛ) и Первой лиги. Он также может стать наставником команды из Второй лиги и женской Суперлиги. Напомним, что Аршавин занимает пост заместителя председателя правления по спортивному развитию "Зенита".

Ранее Черчесов заявил, что хочет работать в России.

Фото: fc-zenit.ru

Теги: андрей аршавин, тренерская лицензия, уефа, фк зенит
Категории: Лента новостей, Спорт, Зенит, Футбол в России и Европе, Новости СПб,

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