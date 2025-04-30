Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Мадриде

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира ATP серии "Мастерс" в Мадриде.
В четвертом круге турнира соперником 10-й ракетки мира был американский спортсмен Брендон Накашима. Медведев одержал победу со счетом 3:6, 6:1, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 49 минут.
Следующим соперником россиянина на турнире в Мадриде станет норвежец Каспер Рууд. Встреча пройдет завтра, 1 мая.
Ранее мы сообщали, что Эрика Андреева снялась с матча против Мирры Андреевой на турнире в Штутгарте.
Видео: YouTube / Tennis TV
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