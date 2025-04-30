Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Мадриде

Россиянин обыграл в четвертом круге американца Накашима.

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира ATP серии "Мастерс" в Мадриде.

В четвертом круге турнира соперником 10-й ракетки мира был американский спортсмен Брендон Накашима. Медведев одержал победу со счетом 3:6, 6:1, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 49 минут.

Следующим соперником россиянина на турнире в Мадриде станет норвежец Каспер Рууд. Встреча пройдет завтра, 1 мая.

Ранее мы сообщали, что Эрика Андреева снялась с матча против Мирры Андреевой на турнире в Штутгарте.

Видео: YouTube / Tennis TV