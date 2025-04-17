Эрика Андреева снялась с матча против Мирры Андреевой на турнире в Штутгарте

В начале второго сета спортсменка отказалась от продолжения борьбы из-за травмы.

Российская теннисистка Эрика Андреева снялась с матча против сестры Мирры Андреевой на турнире WTA 500 в Штутгарте.

Сестры Андреевы играли друг против друга в рамках первого круга турнира. При счете 1:2 в первой партии Эрика взяла медицинский тайм-аут. Она продолжила встречу после того, как ей перебинтовали колено. В начале второго сета Эрика отказалась от продолжения борьбы.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 1:0 в пользу Мирры Андреевой. Ее соперницей во втором круге турнира будет соотечественница Екатерина Александрова.

Ранее мы сообщали, что Касаткина выиграла первый матч после смены гражданства на турнире в Чарльстоне.

Видео: YouTube / WTA