Эрика Андреева снялась с матча против Мирры Андреевой на турнире в Штутгарте

Российская теннисистка Эрика Андреева снялась с матча против сестры Мирры Андреевой на турнире WTA 500 в Штутгарте.
Сестры Андреевы играли друг против друга в рамках первого круга турнира. При счете 1:2 в первой партии Эрика взяла медицинский тайм-аут. Она продолжила встречу после того, как ей перебинтовали колено. В начале второго сета Эрика отказалась от продолжения борьбы.
Встреча завершилась со счетом 6:2, 1:0 в пользу Мирры Андреевой. Ее соперницей во втором круге турнира будет соотечественница Екатерина Александрова.
Ранее мы сообщали, что Касаткина выиграла первый матч после смены гражданства на турнире в Чарльстоне.
Видео: YouTube / WTA
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