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Касаткина выиграла первый матч после смены гражданства на турнире в Чарльстоне

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Встреча с американкой Дэвис продолжалась 1 час 2 минуты.

Российская теннисистка Дарья Касаткина выиграла первый матч после смены гражданства на турнире WTA 500 в Чарльстоне. Спортсменка будет представлять Австралию.

Соперницей 12-й ракетки мира во втором круге турнира была американская спортсменка Лорен Дэвис. Касаткина одержала победу со счетом 6:1, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 2 минуты. В третьем круге Касаткина сыграет с американкой Софией Кенин.

Ранее мы сообщали, что Мирра Андреева проиграла в третьем круге турнира в Майами.

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: wta, дарья касаткина, лорен дэвис, чарльстон
Категории: Лента новостей, Спорт, Теннис,

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