"Манчестер Сити" завоевал Кубок Англии

Ранее команда выиграла чемпионат Англии.

"Манчестер Сити" обыграл "Манчестер Юнайтед" со счетом 2:1 в финале кубка Англии по футболу. Игра прошла на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

Дубль в составе победителей оформил Илкай Гюндоган. Единственный мяч в составе проигравших забил Бруну Фернандеш с пенальти. "Манчестер Сити" завоевал кубок страны впервые с 2019 года. Отметим, что в этом сезоне команда выиграла чемпионат Англии, набрав 89 очков в 38 турах.

Ранее мы сообщали, что дагестанский футболист "Манчестер Сити" бросил соперника на прогиб.

Видео: YouTube / The Emirates FA Cup