"Фенербахче" хочет приобрести де Брюйне

Клуб намерен бесплатно подписать бельгийского игрока.

"Фенербахче" хочет приобрести полузащитника "Манчестер Сити" и сборной Бельгии по футболу Кевина де Брюйне. Об этом сообщает портал Fanatik.

По информации источника, турецкий клуб намерен попробовать приобрести 33-летнего хавбека в период зимнего трансферного окна. Также "Фенербахче" готов дождаться лета, когда у де Брюйне истечет срок действия контракта с чемпионами Англии. Отмечается, что к бельгийцу есть интерес в Саудовской Аравии и в МЛС.

В нынешнем сезоне Кевин де Брюйне провел в составе "Манчестер Сити" 15 матчей во всех турнирах и забил два гола.

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Фото: mancity.com