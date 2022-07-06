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"Фенербахче" хочет приобрести де Брюйне
Сегодня, 14:23
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"Фенербахче" хочет приобрести де Брюйне

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Клуб намерен бесплатно подписать бельгийского игрока.

"Фенербахче" хочет приобрести полузащитника "Манчестер Сити" и сборной Бельгии по футболу Кевина де Брюйне. Об этом сообщает портал Fanatik.

По информации источника, турецкий клуб намерен попробовать приобрести 33-летнего хавбека в период зимнего трансферного окна. Также "Фенербахче" готов дождаться лета, когда у де Брюйне истечет срок действия контракта с чемпионами Англии. Отмечается, что к бельгийцу есть интерес в Саудовской Аравии и в МЛС.

В нынешнем сезоне Кевин де Брюйне провел в составе "Манчестер Сити" 15 матчей во всех турнирах и забил два гола.

Ранее мы сообщали, что "Барселона" готова подписать Рэшфорда с низкой зарплатой.

Фото: mancity.com

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Категории: Лента новостей, Спорт, Футбол в России и Европе,

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