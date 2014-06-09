"Зенит" интересуется защитником "Коринтианса" Матеузиньо
Сегодня, 9:57
233
Бразильским игроком также интересуется лондонский "Арсенал".

Футбольный клуб "Зенит" интересуется защитником "Коринтианса" Матеузиньо. Об этом сообщил инсайдер Иван Карпов в своем Telegram-канале.

По информации источника, 25-летний игрок пользуется услугами агентства Bertolucci Sports. Ими также пользуются игроки "Зенита" Педро и Джон Джон. В услугах бразильца также заинтересован лондонский "Арсенал".

Матеузиньо играет в "Коринтиансе" с февраля 2024 года. В составе клуба защитник стал обладателем Кубка и Суперкубка Бразилии. В нынешнем сезоне футболист провел 21 матч во всех турнирах и отметился голевой передачей. Его трансферная стоимость оценивается в 7 млн евро.

Ранее "Локомотив" назвал сумму, за которую готов продать Батракова в "Зенит".

Фото: corinthians.com.br

Категории: Лента новостей, Спорт, Зенит,

