"Локомотив" назвал сумму, за которую готов продать Батракова в "Зенит"

Спортивный директор футбольного клуба "Локомотив" Дмитрий Ульянов назвал сумму, за которую готов продать полузащитника Алексея Батракова в петербургский "Зенит". Об этом он рассказал порталу Sport24.

По словам Ульянова, продажа 20-летнего игрока в российский клуб невозможна. При этом он заявил, что если игрока захочет приобрести "Зенит", то "Локомотив" продаст Батракова минимум за 130 млн евро.

Я вполне серьезно. Заоблачная сумма? Почему же? Тем более лимит на легионеров могут поменять. Дмитрий Ульянов, спортивный директор "Локомотива"

Напомним, Алексей Батраков является воспитанником московского "Локомотива". В нынешнем сезоне полузащитник провел в составе "железнодорожников" 31 матч во всех турнирах и забил 16 голов. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в 25 млн евро.

Ранее мы сообщали, что "Зенит" установил два антирекорда в матче с "Краснодаром".

