"Локомотив" назвал сумму, за которую готов продать Батракова в "Зенит"

Спортивный директор футбольного клуба "Локомотив" Дмитрий Ульянов назвал сумму, за которую готов продать полузащитника Алексея Батракова в петербургский "Зенит". Об этом он рассказал порталу Sport24.
По словам Ульянова, продажа 20-летнего игрока в российский клуб невозможна. При этом он заявил, что если игрока захочет приобрести "Зенит", то "Локомотив" продаст Батракова минимум за 130 млн евро.
Я вполне серьезно. Заоблачная сумма? Почему же? Тем более лимит на легионеров могут поменять.
Дмитрий Ульянов, спортивный директор "Локомотива"
Напомним, Алексей Батраков является воспитанником московского "Локомотива". В нынешнем сезоне полузащитник провел в составе "железнодорожников" 31 матч во всех турнирах и забил 16 голов. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в 25 млн евро.
