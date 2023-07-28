"Зенит" установил два антирекорда в матче с "Краснодаром"

Футбольный клуб "Зенит" установил два антирекорда в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Краснодаром". Об этом сообщает статистический портал Opta Sports.

Встреча завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев отличился Вендел. За "Краснодар" забил Лукас Оласа. В конце второго тайма "Зенит" остался в меньшинстве после удаления Педро.

Отмечается, что "Зенит" нанес всего пять ударов по воротам соперника, а показатель xG составил 0.32. Это самые худшие показатели для сине-бело-голубых с 2017 года, когда команда стала проводить домашние матчи на "Газпром Арене". До этого у "Зенита" были семь ударов и показатель xG 0.35 самыми худшими.

В турнирной таблице РПЛ "Зенит" идет на втором месте. Команда Сергея Семака 52 очка после 24 туров. "Краснодар" лидирует в таблице с 53 очками.

