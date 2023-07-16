"Фламенго" опроверг интерес к футболисту "Зенита" Луису Энрике

Бразилец играет за сине-бело-голубых с 2025 года.

Нападающий "Зенита" и сборной Бразилии по футболу Луис Энрике не входит сферу интересов "Фламенго". Об этом заявил Sport24 директор по коммуникациям клуба Родриго Пайва.

По данным бразильских СМИ, за трансфер 25-летнего игрока сине-бело-голубые могли получить 40 млн евро. Речь шла о возможном переходе Луиса Энрике после чемпионата мира-2026 года. Однако Пайва заявил, что "Фламенго" не интересуется футболистом.

Напомним, Луис Энрике пришел в "Зенит" в январе 2025 года. В составе сине-бело-голубых нападающий провел 39 матчей во всех турнирах и забил пять голов. Его контракт с клубом рассчитан до конца 2028 года.

