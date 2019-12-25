"Фламенго" собирается купить у "Зенита" Луиса Энрике

Бразильский "Фламенго" собирается купить у петербургского "Зенита" форварда Луиса Энрике. Об этом сообщает портал UOL.

По информации источника, бразильский клуб следит за 25-летним футболистом. Они собираются сделать официальное предложение о трансфере после чемпионата мира-2026, который пройдет этим летом. Ожидается, что Луис Энрике может поехать на турнир в составе сборной Бразилии. "Зенит" готов отпустить игрока. При этом сине-бело-голубые намерены получить за его трансфер не менее 40 млн евро.

Напомним, Луис Энрике пришел в "Зенит" в январе 2025 года. В составе сине-бело-голубых нападающий провел 39 матчей во всех турнирах и забил птяь голов. Его контракт с клубом рассчитан до конца 2028 года.

