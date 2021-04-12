"Барселона" готова подписать Рэшфорда с низкой зарплатой

По информации источника, 27-летнему игроку готовы предложить контракт.

"Барселона" готова подписать форварда "Манчестер Юнайтед" Маркуса Рэшфорда. Об этом сообщает издание Sport.es.

По информации источника, 27-летнему игроку готовы предложить контракт. Однако у каталонского клуба есть условие: снижение зарплаты. Пока "Барселона" не предпринимала никаких активных действий по этому поводу. Английский клуб готов продать Рэшфорда в зимнее трансферное окно. В последних матчах футболист не попадал в заявку.

В нынешнем сезоне Маркус Рэшфорд провел в "МЮ" 24 матча во всех турнирах и забил семь голов.

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Фото: skysports.com