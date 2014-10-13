"Челси" выкупит трансфер Санчо

За его выкуп заплатят 25 млн фунтов следующим летом.

"Челси" выкупит трансфер полузащитника Джейдона Санчо, права на которого принадлежат "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, клуб доволен нынешней игрой 24-летнего игрока. Также отмечается, что Санчо не вернется в "МЮ", несмотря на смену главного тренера. "Челси" выкупит игрока, выступающего на правах аренды, за 25 млн фунтов следующим летом.

В нынешнем сезоне Джейдон Санчо провел за "Челси" 12 матчей во всех турнирах и забил два гола

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