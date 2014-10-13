"Челси" выкупит трансфер Санчо

"Челси" выкупит трансфер полузащитника Джейдона Санчо, права на которого принадлежат "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, клуб доволен нынешней игрой 24-летнего игрока. Также отмечается, что Санчо не вернется в "МЮ", несмотря на смену главного тренера. "Челси" выкупит игрока, выступающего на правах аренды, за 25 млн фунтов следующим летом.
В нынешнем сезоне Джейдон Санчо провел за "Челси" 12 матчей во всех турнирах и забил два гола
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Фото: gettyimages.com
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