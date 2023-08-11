На счету форварда 18 голов в нынешнем сезоне.

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах является главным претендентом на "Золотой мяч" в 2025 году. Об этом сообщает портал Goal.

Рейтинг футболистов, претендующих на получение ежегодной награды лучшему футболисту, был основан на их выступлении в текущем сезоне. 32-летний игрок лидирует в списке претендентов. Второе место занял форвард мадридского "Реала" Винисиус Жуниор. Тройку лидеров рейтинга замкнул полузащитник "Барселоны" Рафинья.

В нынешнем сезоне Мохамед Салах провел за "Ливерпуль" 24 матча во всех турнирах и забил 18 голов.

Ранее мы сообщали, что "Бавария" хочет приобрести Нико Уильямса.

Фото: liverpoolfc.com