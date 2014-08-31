"Бавария" хочет приобрести Нико Уильямса

За его трансфер клуб готов заплатить 50-60 млн евро.

Полузащитник "Атлетика" и сборной Испании по футболу Нико Уильямс попал в сферу интересов "Баварии". Об этом сообщил инсайдер Флориан Плеттенберг в своих соцсетях.

По данным источника, за трансфер 22-летнего игрока мюнхенский клуб готов заплатить 50-60 млн евро. Скауты "Баварией" следят за игрой Уильямса. На футболиста также претендует "Барелона".

Нико Уильямс играет в "Атлетике" с 2021 года. В нынешнем сезоне полузащитник провел 23 матча во всех турнирах и забил два гола.

Ранее агент Бителло заявил о возможном уходе игрока из "Динамо".

Фото: athletic-club.eus