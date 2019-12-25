Нападающий "Спартака" Барко рассказал об интересе "Зенита"

Аргентинец играет за красно-белых с лета 2024 года.

Нападающий московского "Спартака" Эсекиэль Барко рассказал об интересе к нему со стороны "Зенита". Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу красно-белых.

По словам 27-летнего аргентинца, сине-бело-голубые хотели подписать его перед трансфером в "Спартак" летом 2024 года. За его переход красно-белые заплатили 14 млн евро. В СМИ сообщалось, что "Зенит" мог перехватить Барко у "Спартака".

Да, были контакты с "Зенитом", клуб хотел меня подписать. В момент подписания контракта со "Спартаком" было предложение от "Зенита". Но сейчас я всем доволен в клубе. Эсекиэль Барко, нападающий "Спартака"

В нынешнем сезоне аргентинец провел в составе красно-белых 31 матч во всех турнирах и забил семь голов.

Ранее мы сообщали, что Титов сравнил "Зенит" с алабаем.

