Агент Бителло заявил о возможном уходе игрока из "Динамо"

Бразилец может покинуть бело-голубых в зимнее трансферное окно.

Футбольный агент Майкел Портела заявил о возможном уходе игрока полузащитника "Динамо" Бителло. Об этом он заявил в интервью порталу "Чемпионат".

По словам агента, 24-летний бразилец может покинуть бело-голубых в зимнее трансферное окно. Портела отметил, что его клиент рассчитывал сыграть за "Динамо" в еврокубках, но отстранение российских команд затянулось.

Бителло перешел в "Динамо" в сентябре 2023 года. В нынешнем сезоне полузащитник провел за клуб 21 матч во всех турнирах и забил один гол.

Ранее мы сообщали, что сборная России по футболу может сыграть с командами из Европы.

Фото: fcdm.ru