Национальная команда проведет несколько матчей в марте и июне 2025 года.

Сборная России по футболу может сыграть с командами из Европы. Об этом заявил президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков в интервью "РИА Новости".

По его словам, национальная команда проведет несколько матчей в марте и июне 2025 года. Дюков подчеркнул, что речь идет в том числе о европейских сборных

Напомним, с февраля 2022 российские клубы и сборные были отстранены от участия в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА. При этом запрет не распространяется на проведение товарищеских матчей.

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Фото: rfs.ru