ЦСКА хочет приобрести форварда "Ривер Плейта" Борху

Армейцы готовы заплатить за трансфер игрока 4 млн евро в качестве отступных.

ЦСКА хочет приобрести форварда "Ривер Плейта" Мигеля Борху. Об этом сообщил журналист Себастьян Срур.

По информации источника, армейцы готовы заплатить за трансфер 31-летнего игрока 4 млн евро в качестве отступных. Отмечается, что колумбиец получит выгодный контракт в случае переезда в Россию.

Мигель Борха играет в "Ривер Плейте" с лета 2022 года. В нынешнем году нападающий провел за клуб 48 матчей во всех турнирах и забил 31 гол.

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Фото: the18.com