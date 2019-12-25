Гендиректор "Локомотива" заявил, что клуб не собирается продавать Батракова

По его словам, 19-летний футболист хорошо вписался в состав команды.

Генеральный директор "Локомотива" Владимир Леонченко заявил, что клуб не собирается продавать полузащитника Алексея Батракова. Об этом он заявил в интервью "Матч ТВ".

Леонченко отметил прогресс 19-летнего игрока в нынешнем сезоне и подчеркнул, что это результат таланта и усилий футболиста. Он добавил, что Батраков хорошо вписался в состав "Локомотива".

Мы сейчас абсолютно не рассматриваем продажу футболиста. Мы хотим сохранить эту команду. Владимир Леонченко, гендиректор "Локомотива"

В нынешнем сезоне Алексей Батраков провел за "Локомотив" 23 матча во всех турнирах и забил 11 голов.

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Фото: fclm.ru