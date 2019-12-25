Лам заявил, что ЧМ-2018 в России нанес ущерб Европе

По словам экс-футболиста, перед выбором стран-хозяек турнира необходимо смотреть на их условия жизни и политическую ситуацию.

Бывший защитник сборной Германии по футболу Филипп Лам заявил, что чемпионат мира-2018 в России нанес ущерб Европе. Его слова приводит Bayerischer Rundfunk.

По словам экс-футболиста, перед выбором стран, которые будут принимать крупные футбольные турниры, необходимо смотреть на их условия жизни и политическую ситуацию. Лам отметил, что Евро-2024 прошел в "демократической" Германии.

Поэтому так важно, что этим летом все проводилось в Европе, в демократических странах, что мы увидели, чего могут достичь футбол и спорт. Филипп Лам, экс-футболист сборной Германии

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Фото: newsroom.ap.org