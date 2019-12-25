Французы с ностальгией вспомнили ЧМ-2018 в России

Следившие за ЧМ по футболу французские дипломаты погрузились в воспоминания по 2018 году.

Работающие в Москве сотрудники французской дипмиссии, следившие за чемпионатом мира по футболу, признались, что с теплотой вспоминают мировое первенство 2018 года, когда турнир принимала Россия. Об этом сообщило РИА Новости.

По словам дипломатов, у французов остались очень хорошие воспоминания о чемпионате мира 2018 года, когда Москва принимала спортсменов и болельщиков со всего мира.

В 2018 году сборная Франции завоевала чемпионский титул, их соперниками в финале была сборная Хорватии. В этом году национальная сборная Испании одержала победу в полуфинальном матче чемпионата мира над французской командой со счетом 2:0. Мировое первенство проходит сейчас на территории Соединенных Штатов, Канады и Мексики.

Также стало известно, что защитник сборной Франции и лондонского "Арсенала" Вильям Салиба выступал на ЧМ-2026 с переломом позвоночника. В полуфинале против Испании футболиста заменили на 30-й минуте.

Фото: Magnific