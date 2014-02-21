Он подчеркнул, что новички должны сразу заиграть в основном составе.

Комментатор Геннадий Орлов рассказал, каких игроков должен приобрести "Зенит". Об этом он заявил в интервью порталу Bobsoccer.

По мнению Орлова, сине-бело-голубые должны брать новых игроков не на перспективу, а под задачу. Он подчеркнул, что новички должны сразу заиграть в основном составе.

Это должен быть точечный выбор высококлассных футболистов, готовых с ходу усилить игру "Зенита". Геннадий Орлов, комментатор

По итогам 18-ти туров нынешнего розыгрыша Российской премьер-лиги "Зенит" делит первое место с "Краснодаром". Обе команды набрали по 39 очков.

Ранее Абаскаль назвал причину успехов нынешнего "Спартака".

Фото: fc-zenit.ru