Абаскаль назвал причину успехов нынешнего "Спартака"

По словам испанского специалиста, красно-белые добивают успехов на его багаже.

Бывший главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль назвал причину успехов нынешней команды. Об этом он рассказал в интервью "Матч ТВ".

По словам испанского специалиста, красно-белые добивают успехов на его багаже. Абаскаль отметил, что большинство игроков из нынешнего состава были подготовлены его тренерским штабом.

После 18-ти туров Российской премьер-лиги "Спартак" занимает третье место, набрав 37 очков. Отрыв от лидирующих "Краснодара" и "Зенита" составляет два очка. В списке бомбардиров турнира с 15 голами лидирует форвард красно-белых Манфред Угальде.

Ранее Чернышенко заявил, что сборная России может принять участие в отборе к ЧМ-2030.

Фото: spartak.com