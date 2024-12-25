Салах пропустит матч "Зенита" с "Трабзонспором" в Петербурге

Товарищеский матч пройдет 15 ноября на "Газпром Арене".

Известный нападающий Мохаммед Салах, ныне выступающий за турецкий "Трабзонспор", не примет участия в игре с петербургским "Зенитом". Причиной пропуска стал вызов в сборную Египта.

В ближайшие дни сборная проведет два отборочных матча Кубка африканских наций против команды Малави: игры запланированы на 13 и 17 ноября. Из‑за этого приезд Салаха в Петербург невозможен.

Товарищеская встреча "Зенита" и "Трабзонспора" должна пройти 15 ноября на "Газпром Арене". В числе ожидаемых звезд на поле назывались, помимо Салаха, Андре Онана и Фабиньо.

По данным пресс‑службы "Зенита", стадион откроют для болельщиков за два часа до стартового свистка. Для гостей подготовили развлекательную программу, а в меню сделают акцент на турецких блюдах.

После шести туров РПЛ "Зенит" занял третье место, уступив "Краснодару" и "Спартаку". Ранее сине-бело-голубые разгромили "Спартак" на "Газпром Арене".

Фото: Piter.TV