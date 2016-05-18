"Зенит" сыграет с "Трабзонспором" Мохаммеда Салаха в ноябре

Звёздный "Трабзонспор" приедет в Петербург 15 ноября.

Петербургский "Зенит" в ноябре проведёт товарищеский матч с турецким "Трабзонспором". Встреча состоится 15 ноября в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается на официальном сайте чемпионов РПЛ.

Особый интерес вызывает звездный состав гостей. В начале августа "Трабзонспор" пополнил Мохаммед Салах — египетский форвард уже забил три гола в трёх матчах турецкого чемпионата. Вместе с ним в команде выступают вратарь Андре Онана, перешедший из "Манчестер Юнайтед" в 2025 году, и полузащитник Фабиньо, который после "Ливерпуля" играл в Саудовской Аравии, а в конце августа подписал контракт с "Трабзонспором" как свободный агент.

Ранее, в мае, Мохаммед Салах должен был сыграть за сборную Египта в товарищеском матче против России, но из-за травмы на поле не вышел. Теперь у петербургских болельщиков появится шанс увидеть его в деле.

"Зенит" после шести туров РПЛ занимает третье место, уступая "Краснодару" и "Спартаку". Матч с "Трабзонспором" станет хорошей проверкой для команды в паузе на игры сборных.

Ранее Piter.TV сообщал, что "Зенит" разгромил "Спартак" на рекордной по зрителям "Газпром Арене".

Фото: Piter.TV