Ловрен уверен, что Салах может перейти в "Зенит"

Деян Ловрен считает, что через пару лет Салах устанет от высокой скорости чемпионата Англии и вполне может играть за Россию.

Во вторник, 18 августа, стало известно, что защитник "Зенита" Деян Ловрен, который совсем недавно перешел в петербургский "Зенит", уверен, что форвард "Ливерпуля" Мохамед Салах тоже может перейти в команду через какое-то время.

Хорватский футболист уверен, что Салах находится в лучшем возрасте для игры, но через пару лет, вероятно, устанет от высокой скорости чемпионата Англии, поэтому может переехать в Россию. Сам Ловрен перешел из ФК "Ливерпуль", за который выступал с 2014 по 2020 год.

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Фото: пресс-служба ФК "Зенит"