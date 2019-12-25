Новый игрок "Зенита" поделился эмоциями от своего первого гола за клуб

Деян Ловрен забил свой первый гол в матче против "Ростова".

Хорватский футболист, который недавно перешел в ФК "Зенит", забил свой первый гол на 87-ой минуте выездного матча против "Ростова".

Игрок рассказал, что счастлив и рад забитому мячу. Напомним, что игра завершилась со счетом 0:2. Первый гол забил Сердар Азмун. Также Ловрен радовался трем набранным очкам. Футболист отметил, что гораздо важнее для команды не пропускать и не терять уверенность. Помимо этого защитник считает ФК "Ростов" достойным соперником.

Мы продемонстрировали качество командной игры в защите, бились за каждый мяч, поэтому я счастлив сказал Деян Ловрен.

"Зенит" занимает первую строчку в турнирной таблице с шестью очками.

Ранее мы писали, что женские команды "Зенита" и "Локомотива" сыграют сегодня.

Фото: пресс-служба ФК "Зенит"