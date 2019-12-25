Женские команды "Зенита" и "Локомотива" сыграют сегодня

Матч начнется в 18:00.

В воскресенье, 16 августа, пройдет матч четвертого тура Суперлиги между женскими командами клубов "Зенит" и "Локомотив"

Игроки петербургского клуба выйдет на поле в белой форме, а в вратарь – в желтой. Команда противника выйдет в зеленых футболках и красных шортах, вратарь – в черной форме.

Матч состоится на стадионе "Сапсан Арена" в Москве в 18:00. Отмечается, что, в связи с эпидемиологической ситуацией, гостевой сектор на стадионе будет закрыт, а количество мест ограничат. На трибуны будут пустят только в СИЗ.

Ранее мы писали, что гендиректор "Зенита" надеется, что Дзюба сыграет в матче против ЦСКА.

Фото: w.fc-zenit.ru