Гендиректор "Зенита" надеется, что Дзюба сыграет в матче против ЦСКА

Дзюба получил небольшую травму.

Как стало известно в воскресенье, 16 августа, гендиректор "Зенита" Александр Медведев заявил, что надеется на участие Артема Дзюбы в матче третьего тура Тинькофф – Российской премьер-лиги.

Матч будет против ФК ЦСКА. Об этом сообщили в ТАСС. Медведев уточнил, что футболист получил небольшое повреждение, из-за чего пропустил матч с "Ростовом". Следующая игра пройдет через три дня, 19 августа.

Ранее мы писали, что "Зенит" объявил об уходе тренера по физподготовке.

Фото: официальный сайт ФК "Зенит"