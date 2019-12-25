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Гендиректор "Зенита" надеется, что Дзюба сыграет в матче против ЦСКА
Сегодня, 14:08
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smirenny

Гендиректор "Зенита" надеется, что Дзюба сыграет в матче против ЦСКА

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Дзюба получил небольшую травму.

Как стало известно в воскресенье, 16 августа, гендиректор "Зенита" Александр Медведев заявил, что надеется на участие Артема Дзюбы в матче третьего тура Тинькофф – Российской премьер-лиги.

Матч будет против ФК ЦСКА. Об этом сообщили в ТАСС. Медведев уточнил, что футболист получил небольшое повреждение, из-за чего пропустил матч с "Ростовом". Следующая игра пройдет через три дня, 19 августа. 

Ранее мы писали, что "Зенит" объявил об уходе тренера по физподготовке.

Фото: официальный сайт ФК "Зенит"

Теги: дзюба артем, зенит, фк зенит, футбол, цска
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт, Зенит,

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