"Зенит" объявил об уходе тренера по физподготовке

Клуб поблагодарил испанца за многолетнее сотрудничество.

Футбольный клуб "Зенит" объявил о завершении сотрудничества с испанским тренером клуба по физической подготовке – Феликсом Ледесма.

Специалист начал свою профессиональную карьеру в 2002-м году в футбольном клубе "Эстремадура" в качестве физиотерапевта. Затем его местами работы значились "Ливерпуль", "Реал", "Хэбэй Чайна Форчун", московский "Локомотив" и сборная России по футболу.



В стане "сине-бело-голубых" специалист появился в июне 2019-го года. Представители клуба поблагодарили Феликса Ледесму за плодотворное сотрудничество и пожелали успехов в дальнейшей карьере.

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Фото: официальный сайт ФК "Зенит"