Гендиректор "Зенита" надеется, что Семак будет главным тренером клуба долго

Семак занимает должность тренера с мая 2018 года.

В четверг, 6 августа, генеральный директор "Зенита" Александр Медведев высказал свое мнение о главном тренере клуба Сергее Семаке.

Медведев напомнил, что Семак был хорошим игроком, чувствовавшим игру и действовавшим по-командному. Эти черты он вносит в команду, которой руководит.

Может быть, вернемся к традиции, согласно которой великие тренеры возглавляли свои клубы десятилетиями. Сергею Семаку всего доброго сказал гендиректор.

В пятницу состоится матч на Суперкубок России.

Напомним, что Сергей Семак играл за "Зенит" с 2010 по 2013 год.

Ранее мы писали, что "Зенит" подарил семьям медиков футболки с портретами погибших врачей.

Фото: instagram.com/sergey_bogdanovich_sema