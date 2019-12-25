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Гендиректор "Зенита" надеется, что Семак будет главным тренером клуба долго
Сегодня, 22:57
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smirenny

Гендиректор "Зенита" надеется, что Семак будет главным тренером клуба долго

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Семак занимает должность тренера с мая 2018 года.

В четверг, 6 августа, генеральный директор "Зенита" Александр Медведев высказал свое мнение о главном тренере клуба Сергее Семаке.

Медведев напомнил, что Семак был хорошим игроком, чувствовавшим игру и действовавшим по-командному. Эти черты он вносит в команду, которой руководит. 

Может быть, вернемся к традиции, согласно которой великие тренеры возглавляли свои клубы десятилетиями. Сергею Семаку всего доброго

сказал гендиректор.

В пятницу состоится матч на Суперкубок России.

Напомним, что Сергей Семак играл за "Зенит" с 2010 по 2013 год.

Ранее мы писали, что "Зенит" подарил семьям медиков футболки с портретами погибших врачей.

Фото: instagram.com/sergey_bogdanovich_sema

Теги: александр медведев, зенит, сергей семак
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт, Зенит,

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