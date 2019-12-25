Гендиректор "Зенита" надеется, что Семак будет главным тренером клуба долго

В четверг, 6 августа, генеральный директор "Зенита" Александр Медведев высказал свое мнение о главном тренере клуба Сергее Семаке.
Медведев напомнил, что Семак был хорошим игроком, чувствовавшим игру и действовавшим по-командному. Эти черты он вносит в команду, которой руководит.
Может быть, вернемся к традиции, согласно которой великие тренеры возглавляли свои клубы десятилетиями. Сергею Семаку всего доброго
сказал гендиректор.
В пятницу состоится матч на Суперкубок России.
Напомним, что Сергей Семак играл за "Зенит" с 2010 по 2013 год.
Ранее мы писали, что "Зенит" подарил семьям медиков футболки с портретами погибших врачей.
Фото: instagram.com/sergey_bogdanovich_sema
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