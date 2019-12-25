"Зенит" подарил семьям медиков футболки с портретами погибших врачей

ФК "Зенит" завершил акцию, которую посвятил петербургским врачам, погибшим из-за коронавируса.

В четверг, 6 августа, стало известно, что футболисты "Зенита" завершили акцию #ВместеПобедим. Игроки запустили ее на матче 23-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги против ЦСКА, появившись в футболках с именами и фото врачей, погибших во время пандемии коронавируса.

Перед началом нового сезона футболисты передали 84 копии футболок семьям погибший врачей в знак благодарности за проявленное мужество, терпение и невероятный труд. Передачей футболок акция завершилась.

Ранее мы писали, что первый матч Ловрена за "Зенит" пройдет 7 августа.

Фото: fc-zenit.ru