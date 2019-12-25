Первый матч Ловрена за "Зенит" пройдет 7 августа

Как стало известно во вторник, 4 августа, новый игрок "Зенита" дебютирует в матче за Суперкубок в пятницу, 7 августа.
Игра против "Локомотива" пройдет в столице на стадионе "ВЭБ Арена". Отмечается, что вратарь Андрей Лунев все еще восстанавливается после травы, поэтому не сможет выйти на поле. Также не смогут сыграть защитник Йордан Осорио и Далер Кузяев.
Напомним, что хорватский футболист Ловрен перешел из английского "Ливерпуля". Контракт заключили на три года.
Ранее мы писали, что "Химки" и Юран расторгли контракт по обоюдному согласию.
Фото: пресс-служба ФК "Зенит"
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