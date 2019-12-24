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"Химки" и Юран расторгли контракт по обоюдному согласию
Сегодня, 14:49
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matveyvn

"Химки" и Юран расторгли контракт по обоюдному согласию

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Тренеру уже поступают предложения о новом месте работы.

"Химки" и Юран расторгли контракт по обоюдному согласию. Об этом рассказали в пресс-службе футбольного клуба.

Благодарим Сергея Николаевича за работу в клубе и желаем удачи в дальнейшей карьере!

цитата из сообщения пресс-службы

Сам тренер рассказал, что будет переживать за своих бывших подопечных и поддерживать их в матчях в премьер-лиги.

Желаю им обойтись без травм.

Сергей Юран, футбольный тренер

Он добавил, что ему уже поступают предложения о новом месте работы.

Ранее мы писали, что следующий матч "Зенита" пройдет 11 августа.

Теги: российская премьер-лига, химки, юран
Категории: Тема дня, Спорт, Лента новостей, Футбол в России и Европе,

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