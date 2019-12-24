Тренеру уже поступают предложения о новом месте работы.

"Химки" и Юран расторгли контракт по обоюдному согласию. Об этом рассказали в пресс-службе футбольного клуба.

Благодарим Сергея Николаевича за работу в клубе и желаем удачи в дальнейшей карьере! цитата из сообщения пресс-службы

Сам тренер рассказал, что будет переживать за своих бывших подопечных и поддерживать их в матчях в премьер-лиги.

Желаю им обойтись без травм. Сергей Юран, футбольный тренер

Он добавил, что ему уже поступают предложения о новом месте работы.

Ранее мы писали, что следующий матч "Зенита" пройдет 11 августа.