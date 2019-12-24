"Химки" и Юран расторгли контракт по обоюдному согласию. Об этом рассказали в пресс-службе футбольного клуба.
Благодарим Сергея Николаевича за работу в клубе и желаем удачи в дальнейшей карьере!
цитата из сообщения пресс-службы
Сам тренер рассказал, что будет переживать за своих бывших подопечных и поддерживать их в матчях в премьер-лиги.
Желаю им обойтись без травм.
Сергей Юран, футбольный тренер
Он добавил, что ему уже поступают предложения о новом месте работы.
Ранее мы писали, что следующий матч "Зенита" пройдет 11 августа.
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